Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Nom de la cryptomonnaieCES

ClassementNo.4001

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale422,375,579.421211

Offre totale422,375,579.421211

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique11.68679398493145,2025-05-16

Prix le plus bas0.08422316231675472,2025-05-04

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

