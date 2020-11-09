CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Nom de la cryptomonnaieCFX

ClassementNo.111

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.34%

Offre en circulation5,171,461,036.27

Offre maximale∞

Offre totale5,171,461,036.27

Taux de circulation%

Date d'émission2020-11-09 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.70377503,2021-03-27

Prix le plus bas0.021909136906575016,2023-01-01

Blockchain publiqueCFX

IntroductionBrief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.