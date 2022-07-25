CHANGE

ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

Nom de la cryptomonnaieCHANGE

ClassementNo.4574

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale425,000,000

Offre totale399,834,838.425489

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1231265351985587,2022-07-25

Prix le plus bas0.001259615175367726,2025-11-19

Blockchain publiqueETH

IntroductionChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.