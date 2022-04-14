CHECK

L'écosystème Checkmate a pour mission de favoriser un mouvement mondial de penseurs stratégiques et compétitifs. Il soutient une nouvelle génération de jeux communautaires, conçus pour stimuler la réflexion, la créativité et la compétition intellectuelle grâce à la technologie blockchain. Le CHECK est la monnaie native de l'écosystème Checkmate. Elle offre de nombreuses utilités au sein de cet écosystème, notamment pour soutenir les économies internes des jeux, acheter des actifs en jeu (tels que des éléments cosmétiques) et participer aux activités de gouvernance.

Nom de la cryptomonnaieCHECK

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

