Nom de la cryptomonnaieCHEQ

ClassementNo.1254

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation642,492,815

Offre maximale1,243,225,903

Offre totale1,259,062,229

Taux de circulation0.5167%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.7058000107411805,2021-11-29

Prix le plus bas0.008193687900455214,2025-12-20

Blockchain publiqueCHEQ

IntroductionCheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.