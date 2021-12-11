CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Nom de la cryptomonnaieCLY

ClassementNo.1528

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation112,733,100.1588542

Offre maximale150,000,000

Offre totale150,000,000

Taux de circulation0.7515%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.9339473376656446,2021-12-11

Prix le plus bas0.027046814636075212,2025-12-19

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

IntroductionColony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.