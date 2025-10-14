COINDEPO

COINDEPO est le token utilitaire natif de la plateforme CoinDepo, conçu pour offrir aux investisseurs en crypto des avantages financiers exclusifs et des opportunités de rendement innovantes. Ce token alimente un algorithme unique et entièrement automatisé qui analyse l’ensemble du secteur DeFi afin d’identifier les meilleurs TAEG (taux annuel équivalent global) avec intérêts composés, tout en protégeant le capital investi grâce au mécanisme de surcollatéralisation CoinDepo.

Nom de la cryptomonnaieCOINDEPO

ClassementNo.3779

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0988724198446504,2025-10-14

Prix le plus bas0.00224653570457153,2025-12-02

Blockchain publiqueETH

IntroductionCOINDEPO est le token utilitaire natif de la plateforme CoinDepo, conçu pour offrir aux investisseurs en crypto des avantages financiers exclusifs et des opportunités de rendement innovantes. Ce token alimente un algorithme unique et entièrement automatisé qui analyse l’ensemble du secteur DeFi afin d’identifier les meilleurs TAEG (taux annuel équivalent global) avec intérêts composés, tout en protégeant le capital investi grâce au mécanisme de surcollatéralisation CoinDepo.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
COINDEPO/USDT
CoinDepo
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (COINDEPO)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
COINDEPO/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (COINDEPO)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...