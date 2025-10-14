COINDEPO

COINDEPO est le token utilitaire natif de la plateforme CoinDepo, conçu pour offrir aux investisseurs en crypto des avantages financiers exclusifs et des opportunités de rendement innovantes. Ce token alimente un algorithme unique et entièrement automatisé qui analyse l’ensemble du secteur DeFi afin d’identifier les meilleurs TAEG (taux annuel équivalent global) avec intérêts composés, tout en protégeant le capital investi grâce au mécanisme de surcollatéralisation CoinDepo.

Nom de la cryptomonnaieCOINDEPO

ClassementNo.3779

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0988724198446504,2025-10-14

Prix le plus bas0.00224653570457153,2025-12-02

Blockchain publiqueETH

