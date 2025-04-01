COLS

COINTEL est une plateforme d'intelligence et d'éducation en cryptomonnaies native à l'IA, conçue pour simplifier le Web3. Grâce à ses analyses prédictives, ses actualités en temps réel, sa détection des arnaques et son apprentissage ludifié, COINTEL aide les utilisateurs à aller à l'essentiel, rester protégés et maîtriser l'univers des cryptomonnaies.

Nom de la cryptomonnaieCOLS

ClassementNo.1184

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.34%

Offre en circulation566,346,836

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.0566%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.041637001905749906,2025-04-01

Prix le plus bas0.012441774955228914,2025-12-19

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

IntroductionCOINTEL est une plateforme d'intelligence et d'éducation en cryptomonnaies native à l'IA, conçue pour simplifier le Web3. Grâce à ses analyses prédictives, ses actualités en temps réel, sa détection des arnaques et son apprentissage ludifié, COINTEL aide les utilisateurs à aller à l'essentiel, rester protégés et maîtriser l'univers des cryptomonnaies.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.