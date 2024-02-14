COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Nom de la cryptomonnaieCOMAI

ClassementNo.1577

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.35%

Offre en circulation71,160,317.18

Offre maximale169,420,000

Offre totale169,420,000

Taux de circulation0.42%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.418515268160687,2024-02-14

Prix le plus bas0.018996619659761273,2025-03-29

Blockchain publiqueCOMAI

