CPOOL

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Nom de la cryptomonnaieCPOOL

ClassementNo.617

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.26%

Offre en circulation899,345,777.2726299

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.8993%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.5694642729231667,2021-11-16

Prix le plus bas0,2021-10-28

Blockchain publiqueETH

IntroductionClearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.