CRCLX

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieCRCLX

ClassementNo.701

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6 552,16%

Offre en circulation294 598,3375725

Offre maximale0

Offre totale492 598,33463824

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique258.3037707311062,2025-07-18

Prix le plus bas65.21205499298947,2025-11-21

Blockchain publiqueSOL

