CREPE1

CREPE1 est un projet basé sur BSC mettant en avant des avatars dorés, avec un récit positionné contre CAKE.

Nom de la cryptomonnaieCREPE1

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionCREPE1 est un projet basé sur BSC mettant en avant des avatars dorés, avec un récit positionné contre CAKE.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.