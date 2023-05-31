CRETA

Fondée et façonnée par des experts de renommée mondiale issus du développement de moteurs de jeu, de l'édition, du marketing et de la technologie blockchain, Creta se positionne comme la plateforme blockchain la plus créative et innovante en termes de qualité et de performance de pointe. CRETA propose un monde cyclique interconnecté avec la réalité, conçu pour permettre de profiter de tous les services : création de contenu, jeu, transactions, communication, etc. — le tout rassemblé dans un univers commun où joueurs et créateurs ne font qu'un et peuvent bâtir leurs propres univers.

Nom de la cryptomonnaieCRETA

ClassementNo.1417

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation1,466,307,454

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1466%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.382079672694401,2023-05-31

Prix le plus bas0.002530519405961538,2025-11-22

Blockchain publiqueMATIC

