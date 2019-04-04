CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Nom de la cryptomonnaieCTC

ClassementNo.193

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.73%

Offre en circulation510,507,831

Offre maximale600,000,000

Offre totale549,564,264

Taux de circulation0.8508%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.7069481,2021-03-14

Prix le plus bas0.125203867478,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

