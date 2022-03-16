CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Nom de la cryptomonnaieCULTDAO

ClassementNo.1155

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation4,318,690,730,920

Offre maximale6,666,666,666,666

Offre totale4,957,113,505,372

Taux de circulation0.6478%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00007365994530623,2022-04-02

Prix le plus bas0.000000148125207036,2022-03-16

Blockchain publiqueETH

