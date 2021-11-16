DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

Nom de la cryptomonnaieDAI

ClassementNo.22

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0017%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.85%

Offre en circulation5,365,382,702.664872

Offre maximale

Offre totale5,365,382,702.664872

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois1 USDT

Sommet historique3.668397883943107,2021-11-16

Prix le plus bas0.8970032280541823,2023-03-11

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

