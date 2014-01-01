DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Nom de la cryptomonnaieDASH

ClassementNo.94

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)701.23%

Offre en circulation12,547,412.40194074

Offre maximale18,900,000

Offre totale12,547,412.40194074

Taux de circulation0.6638%

Date d'émission2014-01-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.2138 USDT

Sommet historique1642.219970703125,2017-12-20

Prix le plus bas0.21389900147914886,2014-02-14

Blockchain publiqueDASH

IntroductionDash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

