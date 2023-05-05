DERP

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Nom de la cryptomonnaieDERP

ClassementNo.7438

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale690,000,000,000

Offre totale690,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000009355161487443,2024-03-11

Prix le plus bas0.00000001985848212,2023-05-05

Blockchain publiqueETH

