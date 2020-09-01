DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Nom de la cryptomonnaieDF

ClassementNo.977

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.10%

Offre en circulation999,926,146.6275177

Offre maximale999,926,146.6275177

Offre totale999,926,146.6275177

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.17809027693,2020-09-01

Prix le plus bas0.008056618611190686,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

DF/USDT
dForce
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (DF)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
