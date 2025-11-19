DGRAM

Datagram est un réseau mondial Hyper-Fabric piloté par l’IA qui offre une connectivité en temps réel et une interopérabilité interréseaux DePIN, soutenu par des centaines de milliers de nœuds répartis dans plus de 150 pays. En exploitant la puissance de calcul et la bande passante inutilisées, le réseau optimise dynamiquement le trafic, réduit la congestion et s’adapte automatiquement pour fournir des performances homogènes et à faible latence dans les domaines du jeu vidéo, de l’intelligence artificielle, des télécommunications, et au-delà.

Nom de la cryptomonnaieDGRAM

ClassementNo.1949

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation2,090,570,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.209%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01910974945508552,2025-11-19

Prix le plus bas0.000431624591606329,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

