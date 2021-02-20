DODO

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

Nom de la cryptomonnaieDODO

ClassementNo.913

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.33%

Offre en circulation725,703,404.35

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.51245353,2021-02-20

Prix le plus bas0.01659707238748919,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

