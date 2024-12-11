DOG

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieDOG

ClassementNo.236

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation100,000,000,000

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.009947045275834055,2024-12-11

Prix le plus bas0.000918279402451368,2025-12-31

Blockchain publiqueBTCRUNES

Secteur

Réseaux sociaux

