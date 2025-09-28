DOP2

Data Ownership Protocol permet aux entreprises de transférer des actifs numériques en toute confiance. Les paiements passent par un contrôle KYT (Know Your Transaction), restent confidentiels on-chain et génèrent des preuves d’audit instantanées. De la gestion de la paie à la trésorerie, les équipes bénéficient à la fois de confidentialité et de conformité, le tout depuis un tableau de bord intuitif.

Nom de la cryptomonnaieDOP2

ClassementNo.3842

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale20,793,255,250.601147

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11434343850986514,2025-09-28

Prix le plus bas0.004599917115120822,2025-12-01

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.