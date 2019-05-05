DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Nom de la cryptomonnaieDOT

ClassementNo.31

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0011%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9.56%

Offre en circulation1,652,909,589.360555

Offre maximale∞

Offre totale1,652,909,589.360555

Taux de circulation%

Date d'émission2019-05-05 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique55.00497580824179,2021-11-04

Prix le plus bas1.4103944936460255,2025-10-10

Blockchain publiqueDOT

Secteur

Réseaux sociaux

