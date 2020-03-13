DUSK

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Nom de la cryptomonnaieDUSK

ClassementNo.655

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.99%

Offre en circulation486,999,999.31632507

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.4869%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1657160542174692,2021-12-29

Prix le plus bas0.01105859193,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

IntroductionDusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.