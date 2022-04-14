EAT

375ai développe un réseau d'intelligence des données décentralisé en périphérie (edge), combinant l'intelligence artificielle et la blockchain pour le traitement et l'analyse des données en temps réel. Ses produits incluent le nœud d'IA 375edge et l'application mobile 375go, permettant aux utilisateurs de contribuer et de valider des données tout en gagnant des récompenses. La plateforme met l'accent sur la confidentialité et la sécurité, afin de fournir des données de haute qualité aux entreprises comme aux particuliers.

Nom de la cryptomonnaieEAT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

