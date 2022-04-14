EDEN

OpenEden construit le pont vers un nouveau système financier. Sa mission est de libérer des milliers de milliards en amenant les actifs du monde réel (RWA) on-chain, de manière fluide et sécurisée

Nom de la cryptomonnaieEDEN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

