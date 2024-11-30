EDLC

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Nom de la cryptomonnaieEDLC

ClassementNo.5810

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale5,516,931,200

Offre totale5,516,931,200

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique28.556052078705115,2024-11-30

Prix le plus bas0.008241646516933852,2025-01-27

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

