EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Nom de la cryptomonnaieEFC

ClassementNo.2318

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.04%

Offre en circulation6,699,182

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.6699%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.9767507538883224,2021-12-29

Prix le plus bas0,2021-11-29

Blockchain publiqueCHZ

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.