Epic is building a scalable infrastructure stack for tokenized real-world assets from consumer goods to capital markets. Its dual-network EPIC token integrates with the XRP Ledger EVM sidechain, powering a compliant ecosystem for staking, trading, and spending RWAs.

Nom de la cryptomonnaieEPIC

ClassementNo.641

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)16.82%

Offre en circulation33,600,000

Offre maximale33,600,000

Offre totale33,600,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.196458791991857,2025-08-20

Prix le plus bas0.4584262173987203,2025-12-15

Blockchain publiqueETH

