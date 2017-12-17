ERG

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Nom de la cryptomonnaieERG

ClassementNo.524

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation82,698,216

Offre maximale97,739,924

Offre totale82,698,216

Taux de circulation0.8461%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique22.37470083618164,2017-12-17

Prix le plus bas0.109036761354,2020-03-17

Blockchain publiqueERG

IntroductionErgo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.