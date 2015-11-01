ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Nom de la cryptomonnaieETC

ClassementNo.41

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0006%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)38.51%

Offre en circulation155,048,642.46012607

Offre maximale210,700,000

Offre totale210,700,000

Taux de circulation0.7358%

Date d'émission2015-11-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.7523 USDT

Sommet historique176.15769168,2021-05-06

Prix le plus bas0.45244601368904114,2016-07-25

Blockchain publiqueETC

