EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

Nom de la cryptomonnaieETHW

ClassementNo.384

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.98%

Offre en circulation107,818,999.04993

Offre maximale0

Offre totale107,818,999.04993

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique141.36226499471468,2022-08-08

Prix le plus bas0.4765964127589279,2025-12-15

Blockchain publiqueETHW

