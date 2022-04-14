FACY

$FACY est le token de la plateforme de vérification des faits Facticity, développée par AI Seer et utilisé pour les récompenses communautaires. La plateforme compte environ 3 000 utilisateurs actifs hebdomadaires, dont des organisations de recherche et des institutions gouvernementales. Son bot @ArAIstotle est spécialisé dans la vérification des faits dans l'univers Web3. À partir du 9 septembre, 16,7 % des tokens seront déverrouillés et distribués en fonction des points, lesquels peuvent être obtenus en détenant du $FACY, en interagissant avec le bot ou en fournissant des informations correctes.

Nom de la cryptomonnaieFACY

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

