FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Nom de la cryptomonnaieFEG

ClassementNo.1309

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation85,349,566,476.59181

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale96,619,244,765.62038

Taux de circulation0.8534%

Date d'émission2021-05-13 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000511534971701919,2024-11-07

Prix le plus bas0.000000099927831158,2025-01-16

Blockchain publiqueBSC

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

FEG Token
