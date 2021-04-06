FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

Nom de la cryptomonnaieFIO

ClassementNo.1050

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.23%

Offre en circulation832,900,313.6027774

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale839,242,769.7719939

Taux de circulation0.8329%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.56914028,2021-04-06

Prix le plus bas0.007041209493572396,2025-10-10

Blockchain publiqueFIONEW

