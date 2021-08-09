FLOKI

Un meme coin ayant une utilité à travers un métavers de jeu NFT, un marché de NFT et de marchandises, et une plateforme d'éducation en cryptomonnaie. Inspiré par le nom du chien d'Elon Musk et en partenariat avec son frère Kimbal Musk. L'objectif de FLOKI est d'être l'un des 10 premiers projets crypto et de devenir le leader incontesté dans le secteur des jeux NFT.

Nom de la cryptomonnaieFLOKI

ClassementNo.90

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation9,539,713,023,521.225

Offre maximale0

Offre totale9,653,175,033,062.441

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000346228649140735,2024-06-05

Prix le plus bas0.00000002,2021-08-09

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

