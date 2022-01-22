FLUID

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Nom de la cryptomonnaieFLUID

ClassementNo.150

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.51%

Offre en circulation77,032,543.82034639

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique29.357592471347616,2021-11-16

Prix le plus bas0,2022-01-22

Blockchain publiqueETH

