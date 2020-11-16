FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Nom de la cryptomonnaieFLUX

ClassementNo.479

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.97%

Offre en circulation399,269,834.4991484

Offre maximale560,000,000

Offre totale399,269,834.4991484

Taux de circulation0.7129%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.167981738804332,2021-12-10

Prix le plus bas0.01697851,2020-11-16

Blockchain publiqueZEL

IntroductionDecentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.