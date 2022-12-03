FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Nom de la cryptomonnaieFNCY

ClassementNo.1733

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation1,086,410,622.9142075

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale1,101,410,617.9142075

Taux de circulation0.5432%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10729874606729983,2022-12-03

Prix le plus bas0.001260556901762016,2025-07-29

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

