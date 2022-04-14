FOLKS

Folks Finance est un protocole DeFi qui propose des outils cross-chain simples et efficaces pour la gestion d’actifs, incluant le prêt, le staking, les swaps, le trading avec effet de levier et le liquid staking avec effet de levier.

Nom de la cryptomonnaieFOLKS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale50,000,000

Offre totale50,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueALGO

IntroductionFolks Finance est un protocole DeFi qui propose des outils cross-chain simples et efficaces pour la gestion d’actifs, incluant le prêt, le staking, les swaps, le trading avec effet de levier et le liquid staking avec effet de levier.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.