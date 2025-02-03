FORM

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

Nom de la cryptomonnaieFORM

ClassementNo.195

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.64%

Offre en circulation381,867,255.144574

Offre maximale580,000,000

Offre totale572,301,922.0959299

Taux de circulation0.6583%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.190275115870975,2025-08-10

Prix le plus bas0.14300383150589102,2025-02-03

Blockchain publiqueBSC

IntroductionDecentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.