Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

Nom de la cryptomonnaieFORTH

ClassementNo.656

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%12,48

Offre en circulation14.343.554,15380151

Offre maximale0

Offre totale15.297.897,14455933

Taux de circulation%

Date d'émission2021-04-22 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique71.37012372,2021-04-22

Prix le plus bas0.8392299062582462,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

