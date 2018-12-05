FREEDOM

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

Nom de la cryptomonnaieFREEDOM

ClassementNo.2740

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation9,939,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000,000

Offre totale10,000,000,000,000

Taux de circulation0.9939%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0000360025722868,2018-12-05

Prix le plus bas0.000000018433756779,2025-12-31

Blockchain publiqueSOL

