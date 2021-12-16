FREE

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

Nom de la cryptomonnaieFREE

ClassementNo.5295

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale9.287.305.927

Offre totale0

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.010025507403140201,2021-12-16

Prix le plus bas0.00003099504278535,2025-04-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

