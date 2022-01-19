FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Nom de la cryptomonnaieFUSE

ClassementNo.1895

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.18%

Offre en circulation219,882,167.4558336

Offre maximale0

Offre totale388,952,136.48103

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.137374549302839,2022-01-19

Prix le plus bas0.006030981089882826,2025-11-03

Blockchain publiqueETH

