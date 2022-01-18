GARI

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Nom de la cryptomonnaieGARI

ClassementNo.2296

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation561,537,169

Offre maximale979,444,315.55

Offre totale979,444,315.55

Taux de circulation0.5733%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0509175415173795,2022-01-18

Prix le plus bas0.00088430145132486,2025-12-19

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

