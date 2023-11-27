GAU

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieGAU

ClassementNo.6898

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0002730866188954,2023-11-27

Prix le plus bas0.000271388999224436,2025-11-25

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

Secteur

Réseaux sociaux

