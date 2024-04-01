GHST

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Nom de la cryptomonnaieGHST

ClassementNo.1062

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.46%

Offre en circulation52,747,801.21406849

Offre maximale0

Offre totale52,747,802.71425598

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.775128609064033,2024-04-01

Prix le plus bas0.16067159714522816,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

