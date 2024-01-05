GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

Nom de la cryptomonnaieGIGA

ClassementNo.481

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation9,302,411,888

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,603,935,545.16

Taux de circulation0.9302%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09511039750207428,2025-01-03

Prix le plus bas0.000001831035084425,2024-01-05

Blockchain publiqueSOL

